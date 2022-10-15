Ermeni ve Yunan gruplar, Dr. Mehmet Öz’e karşı yürüyüş düzenledi

ABD'de siyasete atılarak Pennyslvania eyaletinden Cumhuriyetçilerin senatör adayı olan medyatik doktor Mehmet Öz’e karşı Ermeni ve Yunan lobisi grupları ortak yürüyüş düzenledi

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi heyecan giderek yükseliyor. Pennyslvania eyaletinden Cumhuriyetçilerin senatör adayı olarak yarışan ve eski Başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Mehmet Öz'ün Türkiye bağlantısı ise ülkede tartışma yaratmaya devam ediyor.

Seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklayan Öz'ün Türkiye kökenli olması dışında sözde Ermeni soykırımı konusunda açıklama yapmaması da tartışmalara yol açıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Pennsylvania'daki Ermeni, Yunan ve Yahudi gruplar, Dr. Öz'ün Ermeni soykırımı iddialarını tanımamasını protesto etmek üzere yürüyüş düzenledi. Öz'ün kampanya merkezi önünde “Amerikalı Haham” olarak tanınan Shmuley Boteach tarafından organize edilen gösteriye Ermeni ve Yunan lobisinden çok sayıda grup destek verdi. Katılımcı gruplar arasında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ve Hellenik Amerikan Liderlik Konseyi de yer aldı.

Göstericiler, “Soykırım inkarcılarını reddedin” yazılı dövizler taşıdı.

Ermeni Ulusal Komitesi'nin Pennsylvania'daki lideri Lorig Baronian, gösteride yaptığı konuşmada “Bir adayın ABD Senatosu'nu soykırımın reddedildiği yıllara sürüklemesine karşı bugün buradayız” dedi. Haham Shmuley Boteach da Yahudi ve Ermeni toplumunun Dr. Öz'e karşı tek vücut olduğunu söyleyerek “Bu konuda sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman da gösteriye destek için gönderdiği mesajda, Ermeni soykırımı iddialarını tanıdığını belirterek “Öz'ün devam eden mide bulandırıcı sessizliğini protesto edenlere desteğimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Pennsylvania'daki Ermeni ve Yunan gruplar, daha önce de Mehmet Öz'ün senato adaylığına karşı gösteriler düzenlemişti.

ABD'de Senato 2019 yılında 1915 olaylarını oy birliğiyle soykırım olarak kabul ettiğini açıklamış, Joe Biden da “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanarak Türkiye'nin sert tepkisini çekmişti.