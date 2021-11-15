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TIMETURK / DÜNYA / Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-11-15 19:56:37
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

 

Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla yaşamını yitirdiği bildirildi.

 

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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