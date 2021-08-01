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Ermeni askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermeni askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı açıklandı.

3 Saat Önce
2021-08-01 11:36:46
Ermeni askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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