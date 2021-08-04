DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde
Türk sporculardan üst üste başarılar

TIMETURK / DÜNYA / Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

1 Gün Önce
2021-08-04 21:17:12
Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametindeki mevzilerin, yerel saatle 14.50'de Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.

Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş