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Ermeni asıllı Rus gazeteci Keosayan Kazakistan'dan kovulabilir
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Ermeni asıllı Rus gazeteci Keosayan Kazakistan'dan kovulabilir

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Ermeni asıllı Rus gazeteci Tigran Keosayan’ın Kazakistan hakkındaki söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

15 Dakika Önce
2022-04-27 23:44:44
Ermeni asıllı Rus gazeteci Keosayan Kazakistan'dan kovulabilir

Sözcü Smadiyarov, gazeteci Keosayan'ın söz konusu söylemlerinden dolayı “ülkede istenmeyen kişiler” arasına girebileceğini kaydetti. Rus gazeteci Keosayan, nankörlükle suçladığı Kazakistan'a “Ukrayna'ya dikkatli bakın” sözleriyle gündeme gelmişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Rus televizyon sunucusu ve yönetmen Tigran Keosayan'ın Kazakistan hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi. Smadiyarov, “Belki de yaptığı açıklama, Rus halkının ve siyasetinin belirli bir kısmının görüşlerini yansıtıyordur ancak hiçbir şekilde ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ve devlet başkanları düzeyindeki mevcut anlaşmaların ruhunu ve içeriğini karşılamıyor” dedi.

RUS GAZETECİ KEOSAYAN, KAZAKİSTAN'DA “İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN EDİLEBİLİR

Rus gazeteci Keosayan'ın Kazakistan hakkındaki söylemlerini aşağılayıcı ve taraflı olduğunu belirten Smadiyarov, bu nedene bağlı olarak, “ülkeye girmesi istenmeyen kişiler” arasına girebileceğini söyledi. Sözcü Smadiyarov, bu tür söylemlerin iyi komşuluk ilişkilerini zehirlediğini ve stratejik ortaklığa karşı çıkanların işine geldiğini belirtti.

RUS GAZETECİ KEOSAYAN'IN “UKRAYNA'YA DİKKATLİ BAKIN” TEHDİDİ

Ermeni asıllı Rus televizyon sunucusu ve yönetmen Tigran Keosayan, Kazakistan'ı nankörlükle suçlamıştı. Keosayan, Kazakistan'ı “Ukrayna'ya dikkatli bakın” sözleriyle açıkça tehdit etmişti.

KırımHaberAjansı .

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