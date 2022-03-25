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Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

58 Dakika Önce
2022-03-25 21:50:46
Erdoğan, Zelenski ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarfettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti. Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

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