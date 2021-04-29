'Erdoğan ve Biden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyorlar.' dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı medya mensupları ile düzenlediği çevrim içi basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ve Biden arasındaki telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirten Blinken, "Bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorlar" diye konuştu:

"Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmem gerekiyor. Aynı zamanda bir araya gelmeyi de dört gözle bekliyorlar"

Blinken, iki ülke arasında anlaşmazlıklar olsa da Türkiye'nin kritik bir NATO ortağı olduğunun altını çizdi.

"Açıklamanın amacı herhangi bir suçlama yapmak değil"

İki ülkenin bölgesel ve küresel birçok ortak menfaatinin bulunduğunu ifade eden Blinken, Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasına da değindi.

Blinken, "Açıklamanın amacı herhangi bir suçlama yapmak değil sadece o olayları yaşayanları anmaktı." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.