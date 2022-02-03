Erdoğan Ukrayna yolundayken haber geldi! 'Eğer Rusya kabul ederse...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin başlangıcında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, 'Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi.

Bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyon nedeniyle dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. Her an savaş çıkabileceği endişe devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine bugün bir dizi temasta bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşeceklerini açıklayan Erdoğan'ın ziyaretinin hemen başında Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "Rusya'nın kabul etmesi durumunda Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız" şeklinde konuştu.

Bakan Reznikov ayrıca, Ukrayna'nın İHA üretim tesisi ve pilot yetiştirme merkezi kurmak için Türkiye ile anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ayrıca Rusya'nın Ukrayna sınırında 115 bin asker konuşlandırdığını ve Doğu Avrupa'daki provokasyonlarının arttığını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN KİEV'DE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev'deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor. .