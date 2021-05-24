Erdoğan: Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda arasında SİHA anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda arasında SİHA anlaşması imzalandı.

POLONYA'YA 24 ADET SİHA İHRAÇ EDİLECEK

Anlaşma ile Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Polonya'ya ihraç edilecek.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Polonya ile 10 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını hedefliyoruz. 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaşturna gayretini gösterdik. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Savunma sanayiinde son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık."

Toplantıda konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise şu ifadeleri kullandı:

"Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim.

NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum.Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir. "

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.