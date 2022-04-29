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Erdoğan, Suud Kralı ve Veliaht Prens ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde’de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

19 Dakika Önce
2022-04-29 10:37:41
Erdoğan, Suud Kralı ve Veliaht Prens ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Erdoğan'ın Kral Salman ile Al- Salam Sarayı'nda yaptığı görüşmede iki ülkenin resmî marşları çalındı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

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AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. .

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