Erdoğan, Putin'e neden omuz veriyor?

Rus Regnum'da çıkan 'Erdoğan neden Putin'e omuz veriyor?' başlıklı değerlendirmede Ankara'nın krizde oynamaya çalıştığı role değiniyor. Stanislav Tarasov imzalı yazıda Türkiye'nin özellikle Batılı ülkelere yönelik yaptığı 'Sakin olun, gerilimi tırmandırmayın' uyarılarına dikkat çekildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş gerilimi zirveye çıkarken Vladimir Putin'in "Avrupa'da savaş istemiyoruz" sözleri, yeni bir müzakere süreci sinyali olarak yorumlandı.

Rus haber siteside yayımlanan bir yazıda ise Türkiye'nin özellikle Batılı ülkelere yönelik yaptığı "Sakin olun, gerilimi tırmandırmayın" uyarılarına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili Rus haber sitesi Regnum'da çıkan "Erdoğan neden Putin'e omuz veriyor?" başlıklı değerlendirmede ise Ankara'nın krizde oynamaya çalıştığı role değiniyor.

Stanislav Tarasov imzalı yazıda Türkiye'nin özellikle Batılı ülkelere yönelik yaptığı "Sakin olun, gerilimi tırmandırmayın" uyarılarına dikkat çekildi.



Tarasov, hem Ukrayna, hem de Rusya ile pozitif ilişkiler içindeki Erdoğan'ın özellikle Merkel sonrası uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan boşluğu fırsat bilerek krizin çözümünde rol oynamak istediğini belirtiyor. Tarasov Erdoğan'ın ABD ve Avrupa ile arasının açık olduğuna da ayrıca dikkat çekmekte.

Bu arada Vedomosti gazetesi ise, "gelişmelerin bir yumuşama işareti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini" uzmanlara sordu.



Rusya'nın ünlü dış politika analistlerinden Fyodor Lukyanov, Lavrov ve Putin'in Batılı ülkelere yönelik dünkü açıklamalarının "Gereksiz panik yapmayın" manasına geldiği kanısında. Lukyanov Moskova'nın böylece "diyaloğun devamından yana" olduğu yönünde bir beyanatta bulunduğunu düşünüyor.



Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi genel direktörü Andrey Kortunov da dünkü brifinglerin "en azından Rusya'nın gerilimi tırmandırma yanlısı olmadığı" şeklinde yorumlanabileceğini söyledi. Kortunov'a göre kesin bir yumuşamadan söz edebilmek içinse Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda Batılı ülkelere vereceği yazılı yanıtı beklemek gerek.

Kaynak: turkrus.com .