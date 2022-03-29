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Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2 Saat Önce
2022-03-29 21:05:03
Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkan Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Kök Saray'daki baş başa ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında imza töreni düzenlendi.

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"Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısının Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında "Tercihli Ticaret Anlaşması"nı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Hükümlülerin Nakli Anlaşması"nı ve "Adli Bilimler Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Özbekistan Adalet Bakanı Ruslan Davletov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokol", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Özbekistan Gümrük Komitesi Başkanı Ekmel Hocamevlanov tarafından imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İnşaat Bakanlığı arasında "İnşaat Alanında Mutabakat Zaptı"nı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Özbekistan İnşaat Bakanı Batır Zakirov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında "2022-2023 Yıllarında İşbirliğine Dair Eylem Planı"na, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Özbekistan Sağlık Bakanı Behzad Musayev imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Özbekistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Nazım Husanov imzaladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Özbekistan Milli Haber Ajansı (UZA) arasında "İşbirliği Anlaşması"nı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile UZA Genel Müdürü Abusaid Kuçimov imza altına aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim Mirziyoyev'e samimi ve içten misafirperverliği için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.

Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin 30. yılındayız. Türkiye, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülke Türkiye'dir.

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Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz.

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü şekilde gelişecektir. Ortak bildiri bir yol haritası teşkil edecektir. Beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizdeki gelişmeleri de aramızda değerlendirdik.

Şimdiden Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TRTHaber, AA .

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