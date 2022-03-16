Erdoğan: NATO'da Rusya-Ukrayna sürecini görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yürüteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Yoğun bir Ukrayna diplomasisi yürüttüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yürüteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Ankara'ya gelmelerinden ötürü hoş geldiniz diyorum.

"NATO'da Rusya-Ukrayna sürecini görüşeceğiz"

Görüşmelerimizde ikili ilikşilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya'daki son durumu ele aldık. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek.

24 Mart'taki NATO Liderler Zirvesi'nde de Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağım.

Polonya, savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum, kutluyorum.

Polonya ile ticari ilişkiler

Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayisindeki iş birliğimizden memnunuz. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutum sergileyeceklerine inanıyorum.

TRTHaber .