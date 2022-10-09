Erdoğan: Müzisyen kardeşimizin acısını siyaset malzemesi haline getirmek ahlaki değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin en modern sanat birikimini ihya ediyoruz.

Ülkemizin her yerinden tarih fışkırıyor. Kimi zaman ihmalkarlık ile açıklanamayacak türde husumet dolu adımlar atıldı. Devlet idaresinde makbul makbul olmayan vatandaş ayrımına gidenler benzer tavrı sanat dallarında da sergiledi.

Sanat dalları arasında ayrım yapmadan başarıyı destekleme çabasında olduk.

Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açılarını reddediyoruz.

Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk.

Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik.

Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizin acısını istismar etmek, siyaset malzemesi haline getirmek ne ahlakidir, ne de insanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kızına yapılmış bir zulümdür. Elbette tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralamaktan uzak duracağız. Bu konuda herkese sorumluluk düşüyor.

Salgın döneminde sanatçılarımızı kendi kaderine teslim etmedik. Bizim sanat anlayışımız ülkemizin yerli ve milli değerlerini göz ardı etmeden evrenseli kucaklamak üzerine kuruludur. Sanatı tekelleştiren sanatçıları tolumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açısını reddediyoruz.