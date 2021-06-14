Erdoğan Macron'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Fra

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 52 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'dan sonra NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.