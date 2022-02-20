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Erdoğan Kongo'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUR' uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi.

2 Saat Önce
2022-02-20 19:17:37
Erdoğan Kongo'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Kinşasa'ya geldi. AA .

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