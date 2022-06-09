Erdoğan: İsveç, terörün cirit attığı bir ülke
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli' açıklamasını yaptı.
2022-06-09 00:01:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile beraber basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:
Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Bugüne kadar 76 Venezuela'lı gence Türkiye'de burs vererek eğitimlerine destek olduk. Venezuela ile kalkınma alanında da iş birliğine önem veriyoruz. 20'ye yakın TİKA proje gerçekleştirmiştir. Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Temmuz ayında Venezuela'yı ziyaret edeceğim.
TRTHaber .
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