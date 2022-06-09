Erdoğan: İsveç, terörün cirit attığı bir ülke

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli' açıklamasını yaptı.