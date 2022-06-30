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Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

2 Saat Önce
2022-06-30 11:40:02
Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. .

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