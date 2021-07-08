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TIMETURK / DÜNYA / Erdoğan, isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi: Bize verilmeyen silahlar teröristlere verildi

Erdoğan, isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi: Bize verilmeyen silahlar teröristlere verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılacak açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

2 Saat Önce
2021-07-08 18:01:21
Erdoğan, isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi: Bize verilmeyen silahlar teröristlere verildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde

Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi.

Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı.

(Savunma sanayi projeleri) Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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