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Erdoğan’ın tahıl anlaşması açıklamasına Kremlin’den yanıt!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askıya aldıkları tahıl anlaşmasının Rusya olmadan sürdürülemeyeceğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-10-31 15:00:31
Erdoğan’ın tahıl anlaşması açıklamasına Kremlin’den yanıt!

Türk tarafının Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, “Rusya'nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirilmesi pek olası değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur” diye konuştu.

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