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TIMETURK / DÜNYA / Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına Rusya'dan yanıt: Biraz nahoş bir iz bıraktı

Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına Rusya'dan yanıt: Biraz nahoş bir iz bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım açıklamaları ile ilgili “Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez.' ifadelerini kullandı.

49 Dakika Önce
2021-09-26 14:43:14
Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına Rusya'dan yanıt: Biraz nahoş bir iz bıraktı

29 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek Vladimir Putin-Recep Tayyip Erdoğan zirvesi öncesinde Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Suriye'deki İdlib bölgesi konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Putin ile Erdoğan'ın siyasi irade ortaya koyarak İdlib konusunda mutabakat sağlamak için müzakere potansiyeli bulduklarını' söyleyen Peskov, "Mutabakatlar sağlandı. Maalesef o bölgelerde teröristlerin etkinliği devam ediyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli. Bu, Suriye'de çözüm sürecini engelliyor. Tüm bunlar gündemde olacak" dedi.

Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamalarının Soçi ziyaretinin başarılı geçme perspektifine zarar vermeyeceği mesajını veren Peskov, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen Türkiye, çok gelişmiş ilişkilerimizin olduğu ve bu gelişmiş ilişkilerin yanında görüş ayrılıklarımızın da olduğu bir partnerimiz. Türkiye'nin, sayın Erdoğan'ın Kırım konusundaki tutumunu iyi biliyoruz ve onlar bunu saklamadı. Bu açıklamalar, biraz nahoş bir iz bıraktı, ancak bu, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin başarılı, zengin içerikli ve yapıcı geçme perspektifine hiçbir şekilde zarar vermez."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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