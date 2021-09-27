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Erdoğan'ın açıklamasından sonra, ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü 'Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-27 09:01:56
Erdoğan'ın açıklamasından sonra, ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü CBS kanalının 'Face the Nation' adlı programında sunucu Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S-400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz."
Brennan'ın "Evet der gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan da "Ne demek. Tabii ki evet" dedi.

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta, S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz" cevabını verdi.

'Yaptırımları tetikler'

Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Sözcü ayrıca, ABD'nin Türkiye'yi bir müttefik ve dost olarak gördüğünü ve 'uzlaşmazlıklara rağmen' Türkiye ile ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl Aralık ayında, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırımlar uygulamış ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkilileri Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine eklemişti.

CAATSA yaptırımları Nisan 2021 başında devreye girdi. SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'ni ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlaması getirilecek.

CAATSA yaptırımları ABD Kongesi tarafından 2017'de onaylandı.

Yasa ile Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımın uygulanmasının yolu açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS kanalında Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemi satın alabileceğini söylemesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün uyarısından sonra iki NATO ülkesi arasındaki çatlağın derinleşebileceği ve Washington'un Ankara'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Moskova ile Ankara arasında ikinci parti S-400 satışı ve tedariki için görüşmeler sürüyordu.

CBS kanalında sunucu Brennan Erdoğan'a neden S-400 alımına devam edildiğini de sormuştu, Erdoğan'ın da yanıtı şöyle oldu:

"Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim, bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi. Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor? Bu parayı ben ödedim."

Brennan'ın paranın S-400 satışı nedeniyle ödenmediğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İki liderin gündeminde Suriye'nin güneybatısındaki gelişmeler de olacak.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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