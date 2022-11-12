Erdoğan imzaladı: Yeni İsrail büyükelçisi belli oldu!

Bazı Bakanlık ve kurumlarda gerçekleştirilen atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısına göre, Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi olarak atandı. Son günlerde tartışmaların odağında olan TÜİK'te ise üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alınırken boşalan koltuğa Muhittin Bilge atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Akın atanırken, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ise Evren Altay atandı. Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Selçuk Sevinç atandı. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne Hakan Bayri atanırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ise görevden alındı. Edirne, Bayburt, Kilis, Tekirdağ, Manisa, Aksaray, Malatya, Erzurum, Düzce, Trabzon, Elazığ, Sivas, Nevşehir, Uşak, Erzincan İl Müftülüklerine atama yapıldı. .