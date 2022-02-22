Erdoğan ile Zelenskiy’den kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Zelenskiy ile Rusya'nın Donbas'ı tanıma kararını görüştü.
2022-02-22 16:42:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
Zelenskiy görüşmeye ilişkin "Rusya'nın provokatif kararı karşısında Ukrayna'nın pozisyonunu desteklediği için şükranlarımı ilettim" ifadelerini kullandı. .
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