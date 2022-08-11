''Erdoğan ile Esed görüşecek'' iddiasına Şam’dan ilk yanıt

Erdoğan'ın Rusya ziyareti sonrası Esed ile görüşme iddiasının Şam kaynakları tarafından yalanlandığı öne sürüldü.

Üst düzey Suriyeli kaynakların, medyada yer alan “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir telefon görüşmesi olabileceği” yönündeki haberleri yalanladığı öne sürüldü.

Türkiye gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, İran ve Rusya ile yapılan Tahran ve Soçi görüşmelerinde "Suriye sahasına yansıyacak önemli kararlar alındığı" belirtildi.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Ankara'nın 'Henüz erken' dediği Erdoğan ile Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde de gerçekleşebileceği" iddiası da yer aldı.

Haberde ayrıca, “Türkiye; Rusya, İran ve Esad rejimi ile birlikte ülkenin doğusundaki PKK korsan devlet yapılanmasına karşı müşterek harekât teklifinde bulundu. Bir Körfez ülkesi ile Afrika'da yer alan bir başka İslam ülkesinin de Erdoğan-Esad görüşmesi için iki tarafla diplomasi trafiği yürüttüğü belirtiliyor” sözlerine yer verildi.

ŞAM'DAN YALANLAMA

Lübnan merkezli Al-Mayadeen Televizyonu web sitesine konuşan Esed rejiminden bir yetkili, “Suriye ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını” belirterek bu iddiayı yalanladı. Öte yandan Esed rejimine yakınlığı ile bilinen Al-Watan gazetesi de aynı haberi paylaşarak bu bilgiyi teyit etti.