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TIMETURK / DÜNYA / ''Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması'' iddiası: ABD'den açıklama geldi

''Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması'' iddiası: ABD'den açıklama geldi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-18 09:42:14
''Erdoğan ile Biden arasında göçmen anlaşması'' iddiası: ABD'den açıklama geldi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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