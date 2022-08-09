Erdoğan-Esed görüşmesi olacak mı? Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüşeceğine dair haberlerin Ankara veya Şam'a sorulması gerektiğini söyledi.

Türkiye gazetesinin öne sürdüğü, Erdoğan'ın Esed'le telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, günlük basın toplantısında Rus gazeteciler tarafından gündeme getirildi.

Erdoğan'ın böyle bir planı olup olmadığı ve bu konunun geçen hafta Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki görüşmede ele alınıp alınmadığı soruları karşısında Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla iki temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" dedi.

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