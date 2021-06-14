Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de yoğun görüşme trafiği gerçekleştiriyor. İlk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.