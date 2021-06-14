Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de yoğun görüşme trafiği gerçekleştiriyor. İlk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yoğun görüşme trafiği gerçekleştiriyor.
İlk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi.
İLK GÖRÜŞME MACRON'LA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdi.
NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.
İKİNCİ GÖRÜŞME JOHNSON'LA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'dan sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.
ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME MERKEL'LE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı görüşmeden hemen sonra Almanya Başbakanı Merkel ile yapılacak görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Merkel'in NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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