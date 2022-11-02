Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy bakalım" diyerek seslendi.

Erdoğan "Mahir Ünal'ın görevden affı ile boşalan grup başkanvekilliğine Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal'a bugüne dek yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle başka farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin neyle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi?” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına tepki gösteren Erdoğan, “Bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Canlarını dişlerine takarak ülkemizin güvenliği için çalışan kolluk güçlerimizin kahraman mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Bu tür akıl ve izan dışı ithamlar 15 Temmuz sonrası yoğunlaşmıştır. Kamuoyu araştırmalar bu masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız.” dedi.

'TÜRKİYE ARTIK DOĞALGAZDA BİR HUB'

Erdoğan, “Dün Sayın Putin ile görüşmem vardı. Bugün de Sayın Zelenskiy ile görüşeceğim. Türkiye artık doğalgazda bir hub. Sayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde; bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatına başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı.

Dünya ülkeleri yüksek enflasyon mrakamlarıyla uğraşırken ülkemizde ekonomi çarkları dönüyor. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini Mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.