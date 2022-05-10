DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov'dan Arap Birliğine övgü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar
Myanmar: Direniş güçleri ülkenin yarısını kontrol ediyor
Yellen’den küresel ekonomide oynaklık uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz
İran, casuslukla suçladığı akademisyeni idam edecek
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı
ABD istihbaratı: Putin, sıkıyönetim ilan edebilir
iPod üretimi durduruldu
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
Nebati: Fırsatçılara af yok
Elon Musk, Trump'ın yasağını kaldıracak
Göl kurudukça insan cesedi çıkıyor
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

TIMETURK / DÜNYA / Erdoğan: Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız

Erdoğan: Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim milletimizi mevcut darbe anayasasından tamamen kurtarmak için çalışmalarımız sürüyor. Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız' dedi.

17 Saat Önce
2022-05-10 13:17:20
Erdoğan: Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün hiçbir savcının hiçbir hakimin karşıma gelmesini, benim taleplerimi hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirmelerini istemem. Daha yakın zamanda FETÖ belasının yargı içindeki yapılanmasına şahit olduk. Hamdolsun ülkesine, milletine, adalete bağlı hakim ve savcılar, Türkiye'nin FETÖ belasından kurtulmasına da öncülük ettiler. Halen süren davalarda da böyle olacağını umut ediyorum. İnşallah artık böyle tehditlerle de karşılaşmayacağız.

'MUHALEFETTEN DE EN AZINDAN BİR METİN BEKLEDİK'

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Geçmişte hukuki bir çok soruna tanık olmuş biri olarak iktidara geldiğimden beri Türkiye'nin hukuk devleti olmasına uğraştım. TBMM'de defalarca teşebbüste buldum. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için harekete geçtik. Muhalefet cenahından en azından bir teklif metni bekledik ama gelmedi. Bizim milletimizi mevcut darbe anayasasından tamamen kurtarmak için çalışmalarımız sürüyor. Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız.

Ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını demokrasi ve özgürlük alanını genişletecek şekilde yeniledik.

Teşebbüslerimizle yargı sistemini daha da ileri götüreceğimizi ümit ediyorum."

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş