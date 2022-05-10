Erdoğan: Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim milletimizi mevcut darbe anayasasından tamamen kurtarmak için çalışmalarımız sürüyor. Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün hiçbir savcının hiçbir hakimin karşıma gelmesini, benim taleplerimi hukuk dışı bir şekilde gerçekleştirmelerini istemem. Daha yakın zamanda FETÖ belasının yargı içindeki yapılanmasına şahit olduk. Hamdolsun ülkesine, milletine, adalete bağlı hakim ve savcılar, Türkiye'nin FETÖ belasından kurtulmasına da öncülük ettiler. Halen süren davalarda da böyle olacağını umut ediyorum. İnşallah artık böyle tehditlerle de karşılaşmayacağız.

'MUHALEFETTEN DE EN AZINDAN BİR METİN BEKLEDİK'

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Geçmişte hukuki bir çok soruna tanık olmuş biri olarak iktidara geldiğimden beri Türkiye'nin hukuk devleti olmasına uğraştım. TBMM'de defalarca teşebbüste buldum. Geçtiğimiz yıl yeni bir anayasa için harekete geçtik. Muhalefet cenahından en azından bir teklif metni bekledik ama gelmedi. Bizim milletimizi mevcut darbe anayasasından tamamen kurtarmak için çalışmalarımız sürüyor. Daha özgürlükçü ve demokratik bir anayasayı da biz yapacağız.

Ülkemizdeki temel kanunların neredeyse tamamını demokrasi ve özgürlük alanını genişletecek şekilde yeniledik.

Teşebbüslerimizle yargı sistemini daha da ileri götüreceğimizi ümit ediyorum."