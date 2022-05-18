Erdoğan: Boşuna yorulmasınlar dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik taleplerine ilişkin bir kez daha mesaj verdi.

NATO'daki müttefiklerden Türkiye'nin hassasiyetlerini anlamalarını ve destek vermelerini beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin kendi sınırlarını korumadaki çabalarını anlamalarını bekliyoruz. Siz bize teröristleri vermeyeceksiniz, sonra bizden NATO'ya girmek için destek bekleyeceksiniz. PKK'ya destek verip üyelik için destek istemek tutarsızlıktır. Bize teröristleri iade etmeyen ülkelerin NATO üyeliğine 'evet' diyemeyiz. NATO'nun genişlemesi, bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır." dedi.

"Boşuna yorulmasınlar dedim"

Erdoğan, "Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar dedim, terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor." diye konuştu.

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok"

Kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını belirten Erdoğan, "Güvenliğimizi tehdit eden eylemleri kaynağında kurutmakta kararlıyız. NATO'daki ortaklarımız Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine silah ve mühimmat göndermedi mi? Yüz milyonlarca euroyu veriyorlar, terör örgütleri daha da palazlansınlar diye" ifadelerini kullandı. AA .