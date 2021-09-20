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Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-20 22:36:27
Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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