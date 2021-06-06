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Erdoğan açıkladı: PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 16:54:02
Erdoğan açıkladı: PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum.

Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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