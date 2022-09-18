Erdoğan’a sokaklardaki çıplaklığı bitirmek için ne yapıyorsunuz diye sordum, ‘Hiçbir şey’ dedi, şaşakaldım!

Kuveytli Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Nefisi: Erdoğan ile buluştuğumda “Yani siz yönetimdesiniz şu anda… Bu sorunu bitirmek için ne yapıyorsunuz” diye sordum. “Hiçbir şey” dedi. Şaşakaldım.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Kuveytli Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Nefisi, el-Jazeera ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir konuşmasına ait anekdot paylaştı. Nefisi, Türkiye'de açık yaşam biçimini “Bu sorunu bitirmek için ne yapıyorsunuz” şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğunu, Erdoğan'ın ise kendisine “Hiçbir şey” cevabını verdiğini söyledi.

ERDOĞAN, “HAYIR, HAYIR” DEDİ

Nefisi, konuşmasında şunları kaydetti:

Yani ben Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğumda ona bu konuyu sordum. Yolda yürüyoruz ve sıradan giyimli insanlar, çıplaklık, bayağılık var bazı insanlarda... “Yani siz yönetimdesiniz şu anda… Bu sorunu bitirmek için ne yapıyorsunuz” diye sordum. “Hiçbir şey” dedi. Şaşakaldım. “Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Siz İslamî bir yapılanma değil misiniz?” dedim. “Yani İslam'ı bir çözüm önerisi olarak sunmuyor musunuz? Bunlar İslam'a aykırı şeyler…” dedim. “Hayır, hayır” (yanlış anlıyorsun) dedi.

PEYGAMBERİMİZ TEVHİDİ ÖNCELEDİ

Peygamber (sas) nübüvvetle görevlendirildiğinde Mekke genelevlerle doluydu. Bayrakları kapılarda duruyordu. Çağırıyorlardı, “Kabul edin bizi, yaya hakkıdır” diye… Peygamber (sas), direkt o anda bu konuya çare bulmadı, tevhid konusunu, putları yıkmayı önceledi. Bizim asker konusunda, yargı konusunda, iktisad konusunda görüşlerimiz var. Ama bu kanalizasyonlarla uğraşırsak onun içinde boğuluruz.