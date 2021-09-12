Erbil Havalimanı'na İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenen ve ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden normale döndüğünü söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, bir süre önce yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında uçuşların askıya alındığı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.