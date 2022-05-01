Enes Kanter ile CIA Direktörü aynı karede!
ABD vatandaşlığına geçtikten sonra soyadı 'Freedom (özgürlük)' olarak değiştiren FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile bir araya geldi.
2022-05-01 15:37:20
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü.
Görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, "Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Arkadaşlığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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