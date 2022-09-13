Enerji krizinin vurduğu Avrupa üretim pazarı Türkiye’ye akıyor

Fransız ordusuna çalışan bir firma geçen hafta enerji maliyeti nedeniyle dokuma üretimini Denizli’ye aktardı. Çekya’dan bir başka firma da Türkiye’yi tercih etti. Otomotivde ise çip-hammadde-lojistikte kendini gösteren krizler silsilesi Türkiye’nin değerini daha da artırdı. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon adet üretime imza atan Avrupalı otomotiv markaları arzda alarm vermeye başlayınca Avrupa, Türkiye otomotiv sektörünü hareketlendirmeye başladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Dünya genelinde üretimi yavaşlatan Kovid-19 pandemisi sonrası Ukrayna-Rusya savaşıyla baş gösteren enerji kriziyle baş etmekte zorlanan Avrupa'da firmalar, otomotivden tekstile kadar bir çok alanda üretimi Türkiye'ye kaydırıyor.

Avrupa'nın tekstili Denizli'de dokunacak

Üretimin Avrupa'dan Türkiye'ye kaydığı alanlardan biri tekstil dokumacılığı… Fransız ordusuna çalışan bir firma geçen hafta enerji maliyeti nedeniyle dokuma üretimini Denizli'ye aktardı. Çekya'dan bir başka firma da Denizli'yi tercih etti. Son günlerde Türkiye'yi tercih eden firmaların sayısında artış var.

Bir grup gazeteciyle İstanbul'da bir araya gelen Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Okan Konyalıoğlu, enerjide yaşanan maliyet artışının daha fazlasının Türkiye'nin ihracat pazarlarında yaşandığına işaret etti. Konyalıoğlu, “Avrupa'daki enerji fiyat artışları daha da fazla. Bizde doğalgaz artışı yüzde bin 100. İtalya'da yüzde 3 bin. Ben burada bir fırsat görüyorum. Avrupalı firmalar bizi bir paydaş olarak seçebilirler diye düşünüyorum” dedi.

Dokumada öne çıkıyoruz!

Denizli firması Uspar'ın Başkanı Ahmet Uslu ise “Çekya'dan ise bir başka firma benzer şekilde üretim işini Denizli'ye kaydırdı. Avrupalılar tekstil ve dokuma işlerinin bir bölümünü Pakistan'a pas ediliyorlar. Büyük bir kısmını ise Türkiye ve Balkan ülkelerine kaydırıyorlar. Yurt dışıyla çalışan birçok firmamıza böyle işler geldi” diye konuştu.

Otomotivde Türkiye'ye büyük fırsat

Üretimin Türkiye'ye kaydığı bir diğer alan da otomotiv pazarı… Çiple başlayan ve hammadde tedarikinin yanı sıra lojistikle süren otomotivdeki krizler silsilesi Türkiye'nin değerini daha da artırdı. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon adet üretime imza atan Avrupalı otomotiv markaları arzda alarm vermeye başladı. Otomotiv ve parça ihtiyacını enerji krizi olmayan ülkelerden karşılamaya yönelen Avrupa, Türkiye otomotiv sektörünü hareketlendirmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 1,3 milyonluk otomotiv üretimi yapan Türkiye'nin kapasite kullanım seviyesi ise yüzde 64 seviyesinde kaldı. Avrupa'daki enerji kriziyle birlikte bu soruna sahip olmayan Türkiye'nin otomotiv üretim kapasitesinde yüzde 100'e yaklaşması hedefleniyor. Özellikle tedarik sanayisinde önümüzdeki üretim döneminde tam kapasite çalışılması amaçlanırken, kilogram değeri 6 dolar seviyesinde olan sektörde talep patlaması bekleniyor. Türkiye'nin mevcut kurulu kapasitesi ise tüm araç modellerinde 2 milyonu buluyor. Otomotiv sektöründe çalışan nitelikli işgücü ise 500 bin dolayında.

Avrupa'nın ihtiyacı olan lojistik, kalite ve enerjinin tümünü barındıran Türkiye'deki otomotiv rakamları da artan talebi doğruluyor. Tedarik sanayisinin ihracatı ilk 8 ayda yüzde 7,4 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı. Bitmiş otomotiv ihracatında ise 2021'e göre yine aynı dönemde yüzde 1,2 artış göstererek 11,5 milyar doları buldu. Toplam otomotiv sanayisindeki ihracat değeri yüzde 3,7 yükselişle ise 20 milyar dolara yaklaştı.

En büyük sıkıntıyı Almanya çekecek!

Geçtiğimiz yıl 80 milyon adet üretim yapılan dünyada AB ülkelerinin payı ise 12,7 milyon adet oldu. Avrupa'da en çok üretim yapılan ülke 3,3 milyon araçla Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 98 bin adetle İspanya, 1 milyon 351 bin araçla Fransa, 1 milyon 111 bin araçla Çekya, 1 milyon araçla Slovakya, 932 bin araçla İngiltere, 795 bin araçla İtalya, 439 bin araçla Polonya ve 420 bin araçla Romanya takip ediyor.

Enerji krizinde en büyük sıkıntıyı otomotiv devi Almanya yaşıyor. Rusya'ya doğal gazda bağımlı olan ve enerjisinin yüzde 40'ını bu ülkeden temin eden ülkede otomotiv üretimin yüzde 40 daralması aynı oranda 1,3 milyon adet kayıp anlamına geliyor. İngiltere'de ise batan enerji şirketleri sanayinin zayıflamasına davetiye çıkarıyor. AB, Rusya'dan geçtiğimiz yıl 155 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Bu ithalat AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını karşıladı. Enerjinin de aynı doğrultuda çevrimle elde edildiği düşünüldüğünde kısıtlanacak üretimle 12,7 milyonluk otomotiv rakamının 5 milyon daha daralabileceğine işaret ediyor.

Yerli otomotiv sanayisi üretimini % 2 yükseltti

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-ağustos verilerini açıkladı. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim yüzde 2 artarak 833 bin 146, otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 496 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 863 bin 268 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında arttı. Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 591 bin 156 adet, otomobil ihracatı ise 339 bin 403 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 8 daralarak 483 bin 285 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 daralarak 354 bin 543 adet oldu. .