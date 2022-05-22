Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20-50 m yüksekliğinde beyaz olduğu belirtildi.

Sıcak bulutlara ek olarak, lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2.000 metre olduğu belirtildi.