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Endonezya'da yanardağ patlaması: 1 ölü, 41 yaralı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru yanardağında meydana gelen patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

17 Dakika Önce
2021-12-05 00:18:05
Endonezya'da yanardağ patlaması: 1 ölü, 41 yaralı

Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru yanardağında patlama oldu. Patlama nedeniyle çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı.

Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi.

Lumajang Başkan Yardımcısı Indah Masdar da patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin de bedenlerindeki yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Masdar, iki köylünün kaybolduğunu ve birkaç kum madencisinin de mahsur kaldığını bildirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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