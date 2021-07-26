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Endonezya'da şiddetli deprem!

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2021-07-26 16:11:28
Endonezya'da şiddetli deprem!

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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