DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AB'den Paşinyan'a tebrik
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
Ümit Özdağ yeni partisi için tarih verdi
Miçotakis ile Sisi bir araya geldi: Türkiye de gündemdeydi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 601 bin 825'e yükseldi
Filistin’den çağrı: 'Utanç listesi'ne İsrail de dahil edilsin
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'daki salgın durumu iyiden ziyade kötü
Lübnan: 'Türk ilaç ve tıbbi malzemeler Lübnan standartlarıyla uyumlu'
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor
Türkiye'nin Ay'a roket fırlatacağı tarih belli oldu: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı
Hafter'e bağlı milislerin güneydeki hareketliliği Cezayir-Libya iş birliğini hedef alıyor
Hakan Çalhanoğlu Inter’le anlaştı
The Oba Hotel ile denize sıfır Bodrum masalı
Alaattin Çakıcı'dan 'Kıbrıs' açıklaması
İşletmeci Mulla Köşker İsviçre’nin Pandemi Tedbirleri Sayesinde İşletmelerin Rahatladığını Söyledi

Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 14 bin 536 ile günlük olarak en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.06.2021 18:22:52
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 536 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 445'e yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 956'ya çıktı.

Güneydoğu Asya'da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da, hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761'e çıktı.​​​​​​​

Ülkede, şimdiye kadar iki doz aşı yapılan kişi sayısı 12,3 milyon, tek doz aşılanan kişi sayısı ise 10,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş