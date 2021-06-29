Endonezya'da feribot battı: 6 ölü, 3 kayıp

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Bali Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, 41 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın bulunduğu KMP Yunice adlı feribotun Doğu Java eyaletindeki Ketapang limanından ayrıldıktan yarım saat sonra battığını bildirdi.

Bali'nin Gilimanuk limanına gitmekte olan feribotun batmasının ardından 44 kişinin kurtarıldığını kaydeden Darmada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kayıp 3 kişinin arandığını ifade eden Darmada, oldukça dalgalı olan denizde arama faaliyetlerinin zorlukla yürütüldüğünü aktardı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki bir gölde 2018'de 200 kişinin bulunduğu feribot batmış, 167 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.