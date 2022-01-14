DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bosna Hersek'te Sırp konsey üyesine suçlama
BUSD nedir? BUSD ne zaman piyasaya sürüldü?
FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi
Analiz: AB ve NATO’nun kendi güvenliği için Türkiye’ye neden ihtiyacı var?
Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları
Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi
Erdoğan: Türkiye oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı
Mecdelli Meryem: Gerçek ve Kurgu
Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas
Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesinden açıklama
Polygon(Matıc) nedir? Polygon nasıl çalışır?

TIMETURK / DÜNYA / Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından 'tsunami' uyarısında bulunulmadı.

2 Saat Önce
2022-01-14 14:23:14
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Labuan bölgesinin 88 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısında bulunulmadı.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde Ocak 2021'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş