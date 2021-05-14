Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.