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Endonezya açıklarında kaybolan denizaltı bulundu: 53 kişi öldü

Bali Adası açıklarında batan Endonezya donanmasına ait denizaltının bulunduğu, 53 kişilik mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Google News - Timeturk
25.04.2021 14:57:24
Endonezya açıklarında kaybolan denizaltı bulundu: 53 kişi öldü

Ordu yetkililerince yapılan açıklamada, Bali Adası açıklarında, deniz tabanında bulunan "KRI Nanggala 402" isimli denizaltının 3 parçaya bölündüğü belirtildi.

Ordu komutanı Hadi Tjahjanto, 53 personelinin tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Geçtiğimiz gün denizaltıya ait bazı parçalar bulunmuş ancak tam olarak yer tespiti yapılamamıştı.

"KRI Nanggala 402" ile irtibat 21 Nisan'da kesilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Kadir kapıcı

Denizaltında patlama yazdım ben face adresime öylede bulundu geçmiş olsun Arjantin denizaltında yazmıştım aynen dediğim.gibi öyle bulundu

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