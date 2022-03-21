En yakın müttefiki Putin'e sırt çevirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Moskova'nın en yakın müttefiki olan ve askerlerini konuşlandırdığı ülke Belarus'tan gelen haberler Kremlin'i üzdü. Belarus birliklerinden oluşan bir tabur, Rusya'ya sırt çevirip Ukrayna için savaşma sözü vermesi 'Putin'e ihanet' olarak yorumlandı.

Rusya-Ukraya savaşında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Belarus birliklerinden oluşan bir tabur, Ukrayna güçlerine Mariupol şehir halkını acımasız Rus kuşatmasından kurtarmasına yardım etme sözü vermesi Rusya Devlet Başkanı Putin'e ihanet olarak yorumlandı. Belerus, Rusya'nın müttefiki ve askerlerini konuşlandırdığı ülke.

Belarus güçlerinin hükümetin kararlarını dinlemeyip, Ukrayna tarafında yer alması "Putin'in en yakın müttefikleri bile ona sırt çevirdi" yorumlarına neden oldu.

Belarus güçlerinden oluşan gönüllü bir tabur, kuşatma altındaki Mariupol'u Rus güçlerinden "ablukayı kaldırmaya" söz verirken, Ukrayna'ya desteklerini açıklayan bir video yayınladı.

Videoda, bir Belarus askeri şöyle diyor: "Üç haftadır tüm Ukrayna, Rus işgalcileriyle savaşıyor.

En zor durum, etrafı çevrili Mariupol yakınlarında yaşanıyor. Rusya orada gerçek bir soykırım yürütüyor.

Mariupol'ü Dünya'nın yüzünden silmek istiyorlar. Mariupol'ün ablukası kaldırılmalı.

Bütün dünya topluluğu bugün Mariupol hakkında konuşmalı.

Tüm Mariupol sakinlerine destek sağlayacağız ve Ukrayna'nın Mariupol ablukasını kaldırmasına yardım etmeye çalışacağız.

Mariupol bir Ukrayna şehridir ve öyle kalacaktır."

Askerler daha sonra hep birlikte slogan atıyor: "Ukrayna'ya zafer. Kahramanlara zafer. Yaşasın Beyaz Rusya."

Belarus medya kuruluşu Nexta ise videoyu tweetledi ve şunları ekledi: "Kastus Kalinovsky'nin adını taşıyan Belarus Gönüllü Taburu, Mariupol ablukasını kırmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım etmeye gelecek. Birçok Belaruslu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaşıyor ve gönüllü akışı sürüyor."

Rus güçlerine karşı savaşmak için gönüllü olan Belarus birliklerinin, ülkelerine dönmeleri halinde büyük olasılıkla cezalandırılacağı kaydedildi.

Bir Reddit kullanıcısı Aspos ise bunu şöyle özetledi:

"Belaruslu vatandaşlar eve döndüklerinde bazı zorluklarla karşılaşacaklar.

Yabancı silahlı kuvvetlere katılmak yasa dışı ve Devlet Başkanı Lukashenko onları hapse atacak. Yani bu adamlar kendi ülkeleri için değil komşuları için savaşıyorlar.

Üstelik, evlerine geri dönenleri hapishaneye atılacaklarını bile bile savaşıyorlar."

Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, saldırılar sonucu birçok sivil yerleşim yeri zarar gördü.

Yerel yetkililer, şehirdeki konut binalarının yaklaşık yüzde 80'inin ya hasar gördüğünü ya da yıkıldığını ve bunların üçte birinin onarılamayacak durumda olduğunu tahmin ediyor.

Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri de sürüyor. Siviller, bulundukları yerlerden Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde çıkarak, konvoylar halinde başka şehirlere tahliye edildi. .