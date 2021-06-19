'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü
31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentindeki St James's Hastanesi'ne kaldırılan ve İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla bir süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra tedavisinin sonlandırılmasını talep ederek trajik bir şekilde öldü.
İngiltere'nin 'en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası' hastanede 14 buçuk yıllık mücadelenin ardından trajik bir şekilde öldü.
Geçen yıl 31 Mart'ta hastaneye kaldırılan Tip II diyabet ve astım hastası Kelk, 3 Nisan'da yoğun bakım ünitesine alındı. Hasta adamın akciğerleri ve böbrekleri, geçen yıldan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü için harap oldu. . Öte yandan mide sorunları baş gösterdiğinde damardan beslenmek zorunda kaldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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