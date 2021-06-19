DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Cengiz Er: 'Veyis Ateş kaybetti, sıradaki isim Ersoy Dede'
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Günlük yaşamıyor 'günlük' tutuyorlar
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı
ABD Başkanı Biden'ın köpeği 'Champ' öldü
'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü
CHP'li Başarır'dan Süleyman Özışık'a ''belgeli'' yanıt
Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Türk dili nereye kadar uzanıyor?
Kadın sünneti kadına da ekonomiye de zarar
Katar, BAE ve Hamas'tan İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik
Moskova'da havai fişek deposunda yangın
Çin'in en iyi nükleer enerji uzmanlarından biri intihar etti!

'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü

31 Mart 2020'de İngiltere'nin Leeds kentindeki St James's Hastanesi'ne kaldırılan ve İngiltere'nin 'en uzun süredir acı çeken koronavirüs hastası' 49 yaşındaki Jason Kelk, 14 aydan fazla bir süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra tedavisinin sonlandırılmasını talep ederek trajik bir şekilde öldü.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 21:16:55
'En uzun süredir koronavirüs hastası' olan adam tedaviyi kabul etmedi öldü

İngiltere'nin 'en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası' hastanede 14 buçuk yıllık mücadelenin ardından trajik bir şekilde öldü.

Geçen yıl 31 Mart'ta hastaneye kaldırılan Tip II diyabet ve astım hastası Kelk, 3 Nisan'da yoğun bakım ünitesine alındı. Hasta adamın akciğerleri ve böbrekleri, geçen yıldan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü için harap oldu. . Öte yandan mide sorunları baş gösterdiğinde damardan beslenmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş