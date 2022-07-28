En saf doğal gaz rezervi! Tam 83 milyar metreküp

Türkmenistan'ın Mari kentinde kükürt-hidrojen içermeyen saf temiz doğal gaz çıkarılmaya başlandı. Günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılan kuyudan 2021 yılında ise 83 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı.