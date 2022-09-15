En fazla gök taşı düşen ülkede meteor sergisi

Dünyada en fazla gök taşı düşen ülkelerden Umman'da, kültürel ve bilimsel miras kabul edilen meteorlar meraklısıyla buluşuyor.

Dünyaya düşen meteorların yüzde 4,8'inin bulunduğu belirtilen ülkede Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığınca, Zufar kentinde gök taşı fuarı açıldı. Bakanlık 18 Eylül'e kadar devam edecek sergiyle meteorların önemini ve sürdürülebilir yatırımlarını tanıtma ve müze sistemini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Fuarda çeşitli ebat ve özelliklerdeki meteor parçaları dahil uluslararası bilimsel öneme ve değere sahip birçok gök taşı yer alıyor.

Fuarda ayrıca Bakanlığın çok sayıda meteoru ülke hava sahasına girdiklerinde izleyip belgeleyebildiği ve coğrafi konumlarını belirleyebildiği gök taşı izleme cihazları projesinin sunumu da yer alacak.

Ülkede 8 Şubat 2021'de bulunan ve güçlü bir çarpışmaya maruz kaldığı belirtilen Mars kaynaklı bir gök taşı ile 16 Ocak 2002'de bulunan bir meteor ve küçük elmas tanecikleri de içeren göktaşlarının bulunduğu önemli birçok meteor da sergileniyor.

Umman dünyada en fazla gök taşı düşen ülkelerden

Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Umman, dünyada en fazla gök taşı düşen ülkelerin başında yer alıyor.

Ülkedeki çöllerde şimdiye kadar Mars ve Güneş sistemi yörüngesinde dönen asteroitlere ait olduğu değerlendirilen binlerce parça gök taşı bulundu.

Bu gök taşları üzerinde çeşitli bilimsel araştırmalar da yapılıyor. Umman'daki araştırmalarda çeşitli ebat ve özelliklerde 7 binden fazla gök taşının belgelediği kaydedildi.

Bileşenleri, oluşum tarihleri, dünyaya varma süreçlerinde maruz kaldıkları koşullar hakkında bilimsel veriler taşıyan gök taşları, Umman'ın önemli kültürel ve bilimsel mirası olarak kabul ediliyor.