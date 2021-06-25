En büyük özel hastaneleri FETÖ’nün çıktı!

Yıllardır Türkiye'nin gıda ve ilaç yardımı yaptığı Uganda’nın en büyük özel hastanesinin FETÖ’ye ait olduğu ortaya çıktı. 2019’dan beri hizmet veren Medipal adlı hastanenin CEO’su ise, 15 Temmuz sonrası kaçan ve Türkiye’deki mal varlığı dondurulan firari FETÖ’cülerden Halit Ünver…

FETÖ'nün Afrika ülkesi Uganda'daki yapılanması faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkent Kampala'da iki yıl önce açılan Medipal adlı hastanenin FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Hastanenin, Temmuz 2019'da Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp'ın, Uganda'daki FETÖ varlıklarının devredilmesine ilişkin temaslarda bulunduğunu açıklamasından birkaç ay sonra açılması dikkati çekti.

CEO'NUN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Uganda'nın en büyük özel hastanesi olan Medipal International Hospital'in CEO'luğunu 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan Halit Ünver yapıyor. FETÖ'nün Antalya yapılanmasının kilit isimlerinden 1969 doğumlu Ünver, Türkiye'deki mal varlığı dondurulan FETÖ'cüler arasında yer alıyor.

KAPATILAN HASTANENİN DOKTORLARI ÇALIŞIYOR

Sözcü'den Taşkın Su'nun haberine göre, hastanenin doktor kadrosunun büyük bir kısmı, Mogadişu'da FETÖ uzantısı Kimse Yok mu Derneği tarafından inşa edilen, 15 Temmuz sonrası Somali hükümeti tarafından kapatılan Deva Uluslararası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hekimlerinden oluşuyor.

DİYALİZ MAKİNELERİNİ ÇALDILAR

Kapatılmanın ardından Türkiye'ye devredilen ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Ek Binası adıyla hizmet veren Deva Uluslararası Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni teslim almaya giden yetkililer; FETÖ'cü doktorların 10 diyaliz cihazını ve cihazları besleyen su sisteminin kartlarını söküp götürdüklerini açıklamıştı.

YÜZLERCE DOKTOR AFRİKA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

FETÖ'nün sağlık sektöründeki yapılanmalarından Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu'nun (ESAFED) organizasyonuyla Aydın Sağlık Derneği (AYSADER), Balıkesir Sağlık Gönüllüleri Derneği (BALSADER ), Muğla Sağlık Çalışanları Derneği (MUSAD), Ege Sağlık Gönüllüleri Derneği (EGESADER) Afyonkarahisar Sağlıkçılar Derneği (AFSADER) ve Antalya Sağlık Hizmetleri Derneği (SAHİDER) üyesi yüzlerce doktor pek çok Afrika ülkesindeki hastanelere ‘gönüllü' olarak gönderildi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün ‘olurlarıyla', FETÖ organizasyonuyla Afrika ülkelerine giden doktorların birçoğu darbe girişimin ardından ‘ihraç' edildi.

ÖRGÜTLENMENİN BAŞINDAKİ KARANLIK İSİM

ESAFED'in başkanlığını 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından ABD'ye kaçan, TSK'dan emekli Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz yapıyordu. Mustafa Sarsılmaz, 1993 yılında vefat eden ve ölümündeki şüpheler hâlâ giderilemeyen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vücut bütünlüğünün bozulmasını önlemek için kimyasal madde enjekte eden ekipte yer almıştı. 2012'de FETÖ'nün medya kuruluşlarından Cihan Haber Ajansı'na konuşan Sarsılmaz, Özal'dan saç veya kan örneği almamasını “Basiretim bağlanmıştı” sözleriyle izah ederek hedef şaşırtmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.